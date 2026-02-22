الشارقة الخيرية تطلق "باقة الخير"





الشارقة في 22 فبراير / وام /أطلقت جمعية الشارقة الخيرية للعام الثاني على التوالي مبادرة “باقة الخير” لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها داخل الدولة وخارجها .

وتهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمس مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة

و قال محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في جمعية الشارقة الخيرية "إن مبادرة باقة الخير" تأتي في إطار سعينا المستمر إلى تقديم حلول مبتكرة للعمل الخيري تسهل على المتبرعين المساهمة في مشاريع الجمعية بطريقة ميسرة ومستدامة مشيرا إلى حرص جمعية الشارقة الخيرية على أن تشمل المبادرة مختلف أوجه الخير .

بتل