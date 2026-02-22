إدراج“التبة” ضمن منافسات تحدي حفيت الرياضي

العين في 22 فبراير / وام /شهدت النسخة الثانية من بطولة “تحدي حفيت الرياضي” إدراج لعبة “التبة” التراثية للمرة الأولى ضمن برنامجها، في خطوة تهدف إلى دمج الألعاب الشعبية في الفعاليات الرياضية الحديثة .

وأكد محمد حامد النيادي، ممثل بطولة التبة، أن إدراج اللعبة ضمن البرنامج يعكس حرص اللجنة المنظمة على إحياء الرياضات التراثية وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة، مشيراً إلى الإقبال الكبير من فئة الشباب على اللعبة.

من جانبه، أوضح سيف مفتاح حمد النيادي، المسؤول عن ميدان التبة في أم غافة، أن اللعبة كانت تمارس قديماً خلال المناسبات الاجتماعية قبل أن تتراجع لفترة، لتعود مجددا بجهود مجتمعية أسهمت في تنظيم بطولات منتظمة وتوفير ملعب مخصص ساعد على تطويرها تنظيمياً وفنياً.

وأضاف أن البطولة تُقام وفق منظومة حديثة تشمل قوانين واضحة وإشرافاً تحكيمياً رسمياً، بمشاركة أربع فرق .

وشهدت منافسات “التبة” فوز فريق الغربي على فريق النهضة بنتيجة (20-4)، ليتصدر الترتيب برصيد نقطتين، متفوقاً بفارق الأهداف على فريق أم غافة الذي تغلب على الحصون بنتيجة (20-6).

و أشار سيف صلف النعيمي، إداري فريق الغربي للتبة، إلى أن اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً في قوانينها وتنظيمها، وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز انتشارها وزيادة الإقبال عليها، رغم التحديات البدنية التي تفرضها طبيعة المنافسات خلال شهر رمضان.