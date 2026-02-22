فوز فريق "الحبتور" في "دولية غنتوت" للبولو

أبوظبي في 22 فبراير/ وام/ افتتح فريق الحبتور بطولة غنتوت الدولية للبولو بفوز كبير على فريق الباشا بنتيجة 9 مقابل 3 أهداف مساء أمس في الجولة الأولى على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت.

وتشهد البطولة المقامة حتى 7 مارس المقبل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنجاس.

وتتواصل المنافسات غدا بلقاء فريقي الإمارات وبنجاس، ثم تقام في اليوم التالي الجولة الرابعة بين فريقي أبوظبي والحبتور، وصولا إلى الجولة الخامسة بين فريقي غنتوت وبنجاس الأربعاء المقبل.