نتائج سباق دراجات "ند الشبا"

دبي في 22 فبراير/ وام/ تُوِّج الدراج سعيد حسن بلقب فئة الهواة المواطنين، وعائشة فولاذ بلقب الهواة المواطنات، فيما أحرزت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته لقب الفئة المفتوحة للسيدات، في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً، ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية".

وشهد سباق فئة المواطنين (رجال) منافسة محتدمة، بعدما أنهى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى السباق في التوقيت ذاته، بفارق أجزاء من الثانية.

ونجح سعيد حسن صفر، لاعب فريق شرطة دبي، في حسم المركز الأول بزمن قدره 1:34:57 ساعة، متقدماً على محمد هيثم الذي جاء ثانياً بالزمن نفسه، فيما حل خالد إبراهيم علي، من فريق شرطة دبي، ثالثاً بالتوقيت ذاته.

وفي فئة المواطنات، فرضت عائشة فولاذ أفضليتها وأنهت السباق في المركز الأول بزمن 2:01:38 ساعة، متقدمة على الغالية عسكر التي حلت ثانية بزمن 2:04:14 ساعة، فيما جاءت حمدة بن حمد ثالثة بتوقيت 2:04:15 ساعة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، حققت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته، لاعبة فريق شرطة دبي، المركز الأول بزمن 1:48:41 ساعة، تلتها زميلتها ومواطنتها أوليفيا بلسيت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط مسجلة 1:48:42 ساعة، فيما جاءت البريطانية إيزابيل نيكول داربي ثالثة بزمن 1:51:19 ساعة.

وفي منافسات فئة كبار المواطنات والمقيمات، توجت البرتغالية تانيا رودريغيز بالمركز الأول بزمن 2:01:34 ساعة، تلتها الفرنسية آن خا في المركز الثاني بتوقيت 2:04:14 ساعة، فيما حلت الإماراتية موزة سالم المنصوري ثالثة بزمن 2:04:46 ساعة.

وفي منافسات تحدي الموانع القوية «NAS OCR 400m»، أسفرت نتائج اليوم الأول لفئة الرجال عن فوز الروسي سيرجي بيريلغين بالمركز الأول بزمن 3:29 دقيقة، وجاء الإماراتي طارق حبتور ثانياً بزمن 3:52 دقيقة، فيما حل المغربي أيوب الحمجي ثالثاً بزمن 4:11 دقيقة.

وفي منافسات اليوم الثاني لفئة السيدات، أحرزت الروسية أليسا بيتروفا المركز الأول بزمن 3:43 دقيقة، تلتها مواطنتها أولغا كوبييكو في المركز الثاني بزمن 3:48 دقيقة، بينما جاءت النرويجية سيغني كارولين كولستو ثالثة بتوقيت 3:49 دقيقة.

وتعد هذه النتائج حصيلة الأيام الأولى من تحدي الموانع، على أن تستمر المنافسات حتى يوم الثلاثاء المقبل، ليُعلن عقبها عن الترتيب النهائي والفائزين باللقب.