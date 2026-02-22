الطقس غدا صحوإلى غائم جزئياً

أبوظبي في 22 فبراير/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح : شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند 05:01

الجزرالأول عند الساعة 10:57 والجزر الثاني عند الساعة 15:22

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعه 14:26 والمد الثاني عند الساعة 01:13

الجزر الأول عند الساعة 07:43 والمد الثاني عند الساعة 19:28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 95 35

دبي 29 19 95 35

الشارقة 30 17 90 35

عجمان 28 19 90 30

أم القيوين 29 17 95 35

رأس الخيمة 30 15 90 35

الفجيرة 27 22 75 25

العـين 31 17 85 15

ليوا 31 15 85 20

الرويس 28 13 90 25

السلع 28 14 90 20

دلـمـا 25 19 90 20

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 90 60

أبو موسى 25 21 90 60