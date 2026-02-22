مذكرة تفاهم بين جامعة العين ومجموعة ترست فيجن للتدريب الصيدلاني

أبوظبي في 22 فبراير /وام/وقعت جامعة العين، ممثلةً بكلية الصيدلة، مذكرة تفاهم مع مجموعة ترست فيجن، لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية في القطاع الصحي، وتوسيع آفاق التدريب العملي والتطوير المهني لطلبة الكلية.

وقّع الاتفاقية عن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس الجامعة، فيما وقّعها عن جانب المجموعة السيد شادي عبيدات، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست فيجن للاستثمار في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى توفير فرص تدريب عملي لطلبة كليتي الصيدلة والتغذية في المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للمجموعة، بما يمكّن الطلبة من اكتساب أفضل الممارسات المهنية والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل وتعزز جاهزيتهم العملية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من المرافق والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وتأهيلهم وفق أعلى المعايير المهنية.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم مسارات التطوير المهني وبناء القدرات، واستكشاف فرص التوظيف المستقبلية للطلبة والخريجين، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويواكب متطلبات القطاع الصحي في الدولة.

وقال الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ شراكات استراتيجية فاعلة مع مؤسسات رائدة في القطاع الصحي، بما يعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

من جانبه، أكد شادي عبيدات الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست فيجن للاستثمار في إمارة أبوظبي ،أن مجموعة ترست فيجن للاستثمار تولي اهتماماً خاصاً ببناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات التعليمية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها ضمن بيئات عمل احترافية.

بدوره، أوضح الأستاذ الدكتور محمد غطاس، عميد كلية الصيدلة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة التدريب السريري والميداني لطلبة الكلية، إذ تتيح لهم فرص الاحتكاك المباشر بالبيئات الصحية المتقدمة واكتساب خبرات عملية ضمن معايير مهنية عالية.