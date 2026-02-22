مجلس الأمن السيبراني يعقد شراكة استراتيجية لرعاية كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026

دبي في 22 فبراير/ وام/ عقد مجلس الأمن السيبراني شراكة استراتيجية مع مسابقة كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026 بهدف تعزيز الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية بين الطلبة في دولة الإمارات .

ووفق هذه الشراكة يتولى المجلس رعاية واستضافة المسابقة بما يسهم في تمكين الطلبة من الانخراط في العصر الرقمي وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في حياتهم وحاضرهم ومستقبلهم وذلك من خلال برنامج CyberE71 دعما لرؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام ومرن.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي الآمن للمجتمع التي تنظمها جمعية الإمارات للإنترنت الآمن وجمعية الروبوتات والأتمتة والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال وتستضيفها جامعة دبي حيث تستهدف مسارين أحدهما لطلبة المدارس والآخر لطلبة الجامعات على أن يشرف برنامج CyberE71 على المسار الجامعي وقيادته مع دعم الطلبة المتميزين وربطهم بسوق العمل.

وتركز المسابقة على ترسيخ مفهوم المسؤولية منذ التصميم وتشجيع الطلبة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لا سيما في مجال التعليم بما يشمل أدوات التعلم الذكية وأنظمة السلامة مع مراعاة الخصوصية والأخلاقيات والأمن منذ المراحل الأولى للتطوير والمشاركة في المسابقة مجانية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا عالميا غير أن نجاحه يرتبط بعنصري الثقة والأمن مؤكدا أن الشراكة تمثل استثمارا في الشباب ودعما للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031

ودعا القائمون على المسابقة طلبة المدارس من عمر 11 إلى 18 عاما إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة .