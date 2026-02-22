نهيان بن زايد يشهد جانباً من منافسات المرحلة السابعة والختامية من طواف الإمارات 2026

أبوظبي في 22 فبراير/ وام/ شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم جانباً من منافسات المرحلة السابعة والختامية من طواف الإمارات 2026، التي أقيمت في أبوظبي برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تابع سموه مجريات السباق في محطته الأخيرة.

وحرص سموه على تحية الدراجين المشاركين، مثمناً المستوى الفني الرفيع والروح الرياضية العالية التي عكست مكانة الطواف المرموقة على خارطة سباقات الدراجات الدولية.

واختُتمت منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، الذي أُقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة بلغت 1004.2 كيلومترات، وبمشاركة 147 دراجاً يمثلون 21 فريقاً عالمياً.

وفاز بالمرحلة السابعة والختامية «مرحلة مجموعة موانئ أبوظبي» الإيطالي جوناثان ميلان، دراج فريق ليدل–تريك، بعد أن قطع مسافة 149 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و56 دقيقة و48 ثانية.

وتُوِّج المكسيكي إسحاق ديل تورو بطلاً لطواف الإمارات 2026، بعدما نجح دراج فريق الإمارات إكس آر جي في حسم اللقب إثر تألقه في المرحلة قبل الأخيرة بمدينة العين، محافظاً على فارق الزمن الذي يفصله عن أقرب منافسيه الإيطالي أنطونيو تيبيري خلال المرحلة الختامية التي أُقيمت في أبوظبي.

وحسم ديل تورو لقب نسخة 2026 بعد تصدره الترتيب العام بإجمالي زمن بلغ 21 ساعة و10 دقائق و30 ثانية، ليرتدي القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي.

ونال جوناثان ميلان القميص الأخضر، برعاية مبادلة، لمتصدر ترتيب النقاط بعدما جمع 70 نقطة خلال مراحل السباق. كما حصد ديل تورو القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما فاز سيلفان ديلييه، دراج فريق ألبسين–بريميير تيك، بالقميص الأسود برعاية الدار لمتصدر ترتيب السرعات المتوسطة. وتُوِّج فريق الإمارات إكس آر جي بجائزة أفضل فريق في النسخة الثامنة.

وأعطى الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، شارة انطلاق المرحلة الأخيرة من متحف زايد الوطني، فيما قام بتتويج الفائزين في منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي كل من: معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس.