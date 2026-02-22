النجمان العالميان ألياسيم ودرايبر يشاركان الناشئين تدريبات خاصة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

دبي في 22 فبراير /وام/ فاجأ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السادس عالمياً سابقاً، والبريطاني جاك درايبر، المصنف الأول في بلاده، مجموعة من لاعبي التنس الصغار خلال حصة تدريبية خاصة أُقيمت في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وذلك قبيل انطلاق منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال فئة 500 نقطة.

وشارك اللاعبان نجوم رابطة محترفي التنس (ATP) الناشئين في تدريبات ومهارات ميدانية، وتفاعلا معهم عن قرب، مستعرضين تجاربهما في عالم اللعبة، في أجواء ملهمة للاعبين الصاعدين.

وأكد درايبر أهمية مثل هذه المبادرات في دعم المواهب الشابة، مشيراً إلى تجربته الشخصية عندما التقى آندي موراي في صغره بالمركز الوطني للتنس، وقال: «كنت في عمر يتراوح بين 10 و13 عاماً، وشعرت حينها أن حلمي أصبح أقرب إلى الواقع. مجرد التواجد بقرب لاعب كنت أقدّره كثيراً زاد رغبتي في اللعب أكثر». وأضاف موجهاً نصيحته للمشاركين: «استمتعوا باللعبة، حافظوا على بساطتها، استمعوا لمن يساعدكم، والأهم أن تستمتعوا بكل لحظة».

من جانبه، أعرب أوجيه-ألياسيم، الذي بلغ نهائي البطولة في دبي العام الماضي، عن سعادته بتلك المشاركة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفرص لم تكن متاحة له في صغره. وقال إن عدداً من الأطفال المشاركين يمتلكون إمكانات واعدة، مؤكداً أن الأهم في مسيرة التطور هو الالتزام اليومي بالتدريب والعمل الجاد بالتعاون مع المدربين والأسرة.

ووصفت اللاعبة الناسئة ميغان أوزوكوي (10 أعوام) التجربة بأنها لا تُنسى، معربة عن سعادتها بالمفاجأة، ومؤكدة أنها تعلمت مهارات جديدة خاصة في اللعب على الشبكة.

وتؤكد هذه المبادرة حرص بطولة سوق دبي الحرة للتنس على دعم فئة الشباب وتعزيز التواصل المجتمعي، عبر إتاحة الفرصة للناشئين للتعلم مباشرة من نجوم اللعبة.

وتتجه الأنظار حالياً إلى انطلاق منافسات بطولة الرجال فئة 500 نقطة، التي تقام من 23 إلى 28 فبراير في استاد سوق دبي الحرة للتنس.