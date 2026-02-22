أبوظبي الرياضي: طواف الإمارات يجسد ريادة الدولة في تنظيم الفعاليات العالمية

أبوظبي في 22 فبراير/وام/ أكد مجلس أبوظبي الرياضي أن النجاح التنظيمي اللافت الذي حققته النسخة الثامنة من طواف الإمارات يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وهنأ سعادة عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس في تصريح له اليوم عقب ختام نسخة 2026 من الطواف القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحدث على صعيد الإعداد والتنظيم، وما تميز به من احترافية عالية أكدت قدرة الدولة على تنظيم بطولات عالمية وفق أفضل المعايير.

ونوه بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق الإمارات بتتويجه بلقب النسخة الثامنة من الطواف ليُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية، مهنئاً إدارة الفريق والجهازين الفني والإداري والدراجين، وفي مقدمتهم البطل المتوج باللقب ديل تورو.

وأكد أن هذا التتويج يعزز مكانة الفريق على خريطة رياضة الدراجات للمحترفين عالمياً، ويؤكد استمرار مسيرة التميز والنجاح.

وتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في النجاح التنظيمي لطواف الإمارات، من رعاة وشركاء ومتطوعين وإعلاميين، إضافة إلى فريق العمل الذي قدّم جهوداً كبيرة وأبدى روحاً احترافية عالية، كان لها الأثر في إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن هذا النجاح يمثل دافعاً لمواصلة تطوير الفعاليات الرياضية وتعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية.