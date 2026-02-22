"سبيس إكس" تطلق 53 قمرًا اصطناعيًّا إلى الفضاء

واشنطن في 22 فبراير /وام/ أرسلت مؤسسة استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" 53 قمرًا اصطناعيًّا ضمن كوكبة "ستارلينك" في رحلتين إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة أن صاروخي (فالكون 9) انطلقا من محطتي الإطلاق الفضائيتين في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا، حامِلين الأقمار الاصطناعية إلى المدار الأرضي المنخفض والتي نشرها بنجاح بعد الوصول إلى المدار مباشرة.

وشهدت الرحلتان رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد مرات إعادة استخدام صواريخها؛ إذ أكمل المعزز (B1063) رحلته الواحدة والثلاثين، بينما سجل المعزز (B1067) رحلته الثالثة والثلاثين.

وتستمر خدمة "ستارلينك" في تقديم الإنترنت فائق السرعة للمناطق المحرومة من الإنترنت حول العالم، وتمكين الاتصال بالأقمار الصناعية، إضافة إلى توفير خدمة الواي فاي أثناء الرحلات الجوية لشركات الطيران.

-خلا-