"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي ينفذ 63 برنامجاً تدريبياً متخصصاً وتمريناً مشتركاً خلال 2025

أبوظبي في 23 فبراير/ وام/ واصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تعزيز جاهزية الإمارة ورفع مستوى المرونة المؤسسية من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتمارين التخصصية خلال عام 2025، شملت 63 برنامجاً بواقع 30 دورة تدريبية تخصصية و33 تمريناً مشتركاً في مختلف مجالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك ضمن نهج إستراتيجي يهدف إلى دعم الجاهزية الاستباقية وتعزيز المرونة المؤسسية لدى الجهات.

وشهدت منظومة التدريب والتمارين مشاركة واسعة من الجهات المعنية، حيث استهدفت ممثلي منظومة الأزمات بمختلف المستويات الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، بما يعزز تكامل الأدوار ويرفع كفاءة التنسيق المشترك وقدرة الجهات على التعامل مع مختلف السيناريوهات والمخاطر المحتملة.

ويتم تصميم التمارين المشتركة وفق الدليل الإرشادي المعتمد الذي يحدد منهجية التمارين وأنواعها المختلفة وآليات تنفيذها والتي تشمل تمارين الطاولة ومراكز العمليات والتمارين الميدانية والتمارين الشاملة، إلى جانب استحداث تمارين متقدمة عبر منصة المحاكاة "جاهزية"، التي تتيح بناء سيناريوهات واقعية ومعقدة تعكس طبيعة المخاطر في الإمارة.

كما يتم التخطيط للتمارين استناداً إلى عدة اعتبارات من أهمها سجل المخاطر والتحليل وفق منهجيات علمية معتمَدة تدعم عملية اختيار الخطر ونوع التمرين والأهداف المراد اختبارها مما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وفاعلية اتخاذ القرار خلال حالات المخاطر.

وفي جانب التدريب، اعتمد المركز آلية تطويرية جديدة لاختيار المناهج التدريبية التخصصية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث وفق معايير الأيزو الدولية "ISO"، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حيث استفاد من الدورات التدريبية التخصصية 492 متدرباً من 33 جهة، في حين شاركت 51 جهة في التمارين ما أسهم في بناء قدرات محلية مؤهَّلة للتعامل مع مختلف المخاطر بكفاءة عالية.

وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إن تطوير منظومة التدريب والتمارين يشكّل أحد المرتكزات الرئيسة لتعزيز الجاهزية في الإمارة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وأضاف أن المركز يواصل تبنّي نهج متكامل يقوم على التخطيط المبني على تحليل المخاطر، وتوظيف الأنظمة الرقمية المتقدمة، وأتمتة منظومة التمارين إلى جانب استخدام تقنيات التوأمة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة سيناريوهات واقعية ومعقّدة تسهم في رفع دقة التقييم وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية خلال مختلف مراحل الطوارئ والأزمات.

وأوضح سعادته أن الاستثمار في تطوير منظومة التدريب والتمارين يعكس التزام المركز بترسيخ ثقافة الجاهزية الاستباقية وضمان جاهزية الجهات الحيوية للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز استدامة الخدمات الحيوية في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية.

من جهته، قال عبدالله سلطان المنصوري، مدير إدارة التدريب والتمارين بالإنابة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إن البرامج التدريبية والتمارين التي نُفِّذت خلال عام 2025 ركّزت على نشر ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث لدى الجهات ورفع جاهزية الموارد وتطويرها لما لها من أثر إيجابي على المجتمع، مشيرا إلى أنه من خلال تصميم محتوى تدريبي متخصص وتمارين تحاكي الواقع العملي وتسهم في تعزيز فهم الأدوار والمسؤوليات وتحسين كفاءة الأداء أثناء حالات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن اعتماد المناهج التدريبية وفق معايير الأيزو الدولية مكّننا من مواءمة البرامج مع أفضل الممارسات العالمية، وأسهم في تطوير مهارات المشاركين ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المعنية بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمؤسسات ويعزز من التنمية المستدامة وفق المعايير العالمية.