"أرادَ" ترسي عقد الإنشاء الرئيسي لتشييد W رزيدنسز في دبي هاربر بقيمة 1.55 مليار درهم

الشارقة في 23 فبراير/ وام/ أرست شركة التطوير العقاري - أرادَ، عقد الإنشاء الرئيسي لتشييد "W" رزيدنسز في دبي هاربر بقيمة 1.55 مليار درهم، وسيتم بموجبه تسليم الأبراج الثلاثة للوجهة الفاخرة على الواجهة البحرية.

ويتضمن عقد الإنشاء الرئيسي تطوير 490 مسكناً فاخراً في ثلاثة أبراج، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الراقية داخل طابق بوديوم منسق يربط بين الأبراج السكنية، ويضم مجمّع "W" ريزيدنسز في دبي هاربر والبالغة قيمة مبيعاته 5 مليارات درهم مجموعة واسعة من الشقق الفخرة بالإضافة إلى شقق البنتهاوس.

وتمت المباشرة بأعمال تجهيز الموقع بما في ذلك أعمال الحفر والتدعيم في المشروع متعدد الاستعمالات، وذلك بعد تكليف شركة إيه بي سي سي لمقاولات الأساسات والبناء البحري بموجب عقد بقيمة 51 مليون درهم.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن هذا العقد يمثل علامة فارقة في تطوير واحدة من أكثر الوجهات المرتقبة على الواجهة البحرية في الإمارات، وسيكمّل التصميم المعماري اللافت لمجمّع "W" رزيدنسز في دبي هاربر محيطه المجاور بشكل مثالي مع إطلالاتٍ خلابة على الخليج العربي ومشهد الأبراج السكنيّة الأيقوني في مدينة دبي، كما سيقدم تجربة حياة استثنائية ونشطة للراغبين في الإقامة في منطقة المارينا.

وستتولى شركة ماريوت الدوليّة إدارة المجمّع السكني المكوّن من 40 طابقاً والذي يتوافق مع معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من المستوى الفضي وستمتاز جميع المنازل في "W" رزيدنسز في دبي هاربر بالتقنيات الذكية.