"شخبوط الطبية" تنال إعادة اعتماد "الختم الذهبي" من اللجنة الدولية المشتركة

أبوظبي في 23 فبراير /وام/ نالت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات المتخصصة في الرعاية المعقّدة والحرجة في دولة الإمارات، وإحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة بيورهيلث، إعادة اعتماد "الختم الذهبي" لفئة المراكز الطبية الأكاديمية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI"، وذلك وفق معايير النسخة الثامنة التي أُطلقت مؤخراً.

يعكس هذا الإنجاز مكانة المدينة بوصفها من أوائل المؤسسات الصحية في دولة الإمارات التي نالت هذا التصنيف المرموق، مؤكداً التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وتجسد إعادة الاعتماد التميز المستمر في الأداء، والريادة في التعليم الطبي والبحث العلمي، وتعزز في الوقت ذاته المكانة العالمية لجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أبوظبي، بما يدعم موقع الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز في قطاع الرعاية الصحية.

تُمثل معايير النسخة الثامنة الصادرة عن اللجنة الدولية المشتركة أحدث الأطر العالمية المتقدمة لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية وتركز على تعزيز رعاية المرضى، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية، وتمكين القيادات من الارتقاء بمعايير الأداء، ونشر ثقافة السلامة، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ مدينة الشيخ شخبوط الطبية إن إعادة الاعتماد تعكس حجم الشغف والخبرة والتفاني الذي يقدّمه فريق العمل يومياً لضمان توفير رعاية صحية عالمية المستوى للمجتمعات التي تخدمها المدينة.

وأكد أن نيل إعادة الاعتماد وفق معايير النسخة الثامنة الجديدة يشكّل دليلاً واضحاً على قوة نموذج العمل المعتمد، والذي يقوم على تكامل رعاية المرضى الاستثنائية مع التعليم الطبي المتقدم والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الدكتور الكعبي أن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يُعد معياراً عالمياً للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، ويجسد التزام المدينة بالتطوير المستمر، بما ينسجم مع طموحها لترسيخ معايير جديدة للتميّز على المستويين المحلي والعالمي.