تعاون بين جامعة خليفة و"مابل غلف" بمجال التكنولوجيات الزراعية المتقدمة

أبوظبي في 23 فبراير / وام / وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "مابل غلف أغريتك بولتري"، اليوم مذكرة تفاهم تؤسس إطارا للتعاون فيما بينهما لتطوير وتعزيز فرص البحوث التطبيقية في مجالات إنتاج الغذاء والاستفادة من الموارد الدائرية والتكنولوجيات الزراعية المتقدمة بشكل يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات.

تشكل المذكرة التي وقعها البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة وآلا غاف، الرئيس التنفيذي لشركة "مابل غلف أغريتك بولتري" شراكة بحثية تهدف إلى تسريع الابتكارات في التكنولوجيات الزراعية المتقدمة وتعزيز كفاءة إنتاج الدواجن في استخدام الموارد وتطوير نماذج التصنيع الغذائي المحلي.

وقال البروفيسور بيان شريف: "يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع مابل غلف في إطار التزامنا بتحفيز البحث العلمي الفعال الذي يدعم الأولويات الاستراتيجية الوطنية .. وتعزز هذه الشراكة قدرتنا على دفع عجلة التقدم في حلول التكنولوجيات الزراعية المُبتَكَرَة والمُصَمَّمَة للبيئات القاحلة وتساعد في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف أنه من خلال الجمع بين خبراتنا الأكاديمية والتكنولوجيات الزراعية المدعومة بالصناعة التي طورتها "مابل غلف"، سنسهم في تسريع تطوير نماذج مستدامة قائمة على البيانات، بما يعزز بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة".

من جانبه أوضح آلا غاف أن هذه الشراكة مع جامعة خليفة تعد خطوة أساسية لإنشاء منصة قابلة للتوسع في مجال التكنولوجيا الزراعية وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بدولة الإمارات.

وتتيح هذه الشراكة، من خلال الجمع بين الريادة العلمية لجامعة خليفة والبيئة التشغيلية التجارية لشركة مابل غلف، تنفيذ البحوث التطبيقية التي ترفع مستويات الإنتاجية وتدعم استخدام الموارد الدائرية وتطور الأنظمة الزراعية الذكية المدعومة بالتكنولوجيا في ظروف تشغيلية واقعية.

ويسهم هذا التعاون أيضا في تطوير نماذج لإنتاج الغذاء تعزز المرونة الوطنية وتشجع التصنيع المحلي وتلبي الطلب المتزايد على الدواجن الطازجة عالية الجودة والمنتَجَة محليا.