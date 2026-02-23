"زايد لأصحاب الهمم" وميديكلينيك الشرق الأوسط تتعاونان لتعزيز خدمات زراعة القوقعة الشاملة

أبوظبي في 23 فبراير/وام / وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، بهدف توفير خدمات زراعة القوقعة الشاملة لأصحاب الهمم ، وذلك في إطار تعزيز شراكات الهيئة الاستراتيجية مع المؤسسات الصحية الرائدة، والارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية التأهيلية التخصصية وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان مديرها العام وعن ميديكلينيك الشرق الأوسط هاين فان إيك، مديرها التنفيذي وذلك بمقر الهيئة.

تهدف المذكرة إلى تقديم منظومة متكاملة لخدمات زراعة القوقعة، تشمل التقييمات الطبية السابقة للعملية، والإجراءات الجراحية، والرعاية اللاحقة، وبرامج التأهيل المستمر، بما يسهم في تحسين القدرات السمعية واللغوية للمستفيدين، والحد من الإعاقات الثانوية، وتعزيز استقلالية أصحاب الهمم و رفع جودة حياتهم.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي الهيئة في جانب العلاج التأهيلي لا سيما علاج النطق و اللغة، إلى جانب خطة توعية شاملة تستهدف الأسر وأولياء الأمور خاصة الأمهات، والكادر الفني والكادر التعليمي والمجتمع العام، بما يعزز الوعي بالكشف المبكر عن فقدان السمع، وأهمية التدخل العلاجي في المراحل المبكرة، ودور التقنيات الحديثة والتغذية في دعم صحة السمع والنمو اللغوي.

وقال سعادة عبد الله عبدالعالي الحميدان إن هذه المذكرة خطوة نوعية في تطوير منظومة الخدمات العلاجية التخصصية لأصحاب الهمم، لا سيما في مجال زراعة القوقعة وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات طبية رائدة تضمن تقديم خدمات متكاملة قائمة على الجودة والاستدامة، وتدعم التدخل المبكر، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المستفيدين وأسرهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع صحي شامل يضع جودة حياة الإنسان في صميم أولوياته.

من ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط عن فخره بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في خطوة تعكس التزام ميديكلينيك الراسخ بتقديم رعاية صحية تخصصية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وفي عام الأسرة، تجسّد هذه الشراكة إيماننا العميق بتمكين أصحاب الهمم عبر توسيع نطاق الوصول إلى خدمات زراعة القوقعة المتقدمة والرعاية السمعية الشاملة، بما يتيح للأطفال فرصاً أفضل للتواصل والتعلّم وبناء علاقات فاعلة، ويدعم الأسر في مسيرتها نحو الاستقرار والازدهار.

تشمل المذكرة بين هيئة زايد لأصحاب الهمم وميديكلينيك الشرق الأوسط إحالة الحالات بعد التدخل الجراجي إلى مراكز الهيئة للعلاج النطقي وفق الموقع الجغرافي الأنسب للمستفيد و متابعة تأهيل النطق و السمع المناسب لكل حالة، وتزويد الهيئة بتقارير دورية توضح عدد الحالات التي تم تقديم خدمات زراعة القوقعة لها ضمن إطار مذكرة التفاهم، إضافة إلى بحث فرص توظيف المواطنين من أصحاب الهمم لدى ميديكلينيك، وفق المؤهلات ومتطلبات التوظيف المعتمدة.