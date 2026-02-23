انطلاق بطولة عام الأسرة الرمضانية لكرة القدم بمنطقة الفحلين برأس الخيمة

رأس الخيمة في 23 فبراير/وام/ أطلقت لجنة الفعاليات والأنشطة في منطقة الفحلين برأس الخيمة بطولة الفحلين الرمضانية السادسة لكرة القدم 2026 وذلك بملعب المنطقة، بمشاركة 130 لاعباً ضمن فئتي الشباب الناشئين.

تأتي البطولة انطلاقاً من حرص أهالي منطقة الفحلين في رأس الخيمة على تعزيز النشاط الرياضي والمجتمعي، في "عام الأسرة".

حضر الافتتاح سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، و حسن عبيد النقبي مسؤول منطقة الفحلين، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأهالي المنطقة.

وأكد حسن أحمد، رئيس لجنة الفعاليات مدير البطولة، أن الدورة تحقق أهدافها سنوياً في خدمة الشباب واحتوائهم، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع وشدد على أهمية ممارسة الرياضة والتحلي بالروح الرياضية خلال الشهر الفضيل.

وقد انطلقت المنافسات بلقاء جمع الصقور والنسور انتهت المباراة بفوز الأول بهدفين نظيفين سجلهما هزاع محمد علياه وعبيد محمد البغام.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق الزعيم من الفوز على فريق الفهود بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد عادل الشحي، فيما أحرز هدف الفهود سلطان أحمد العولقي.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفرق الفائزة، إلى جانب جوائز يومية ومسابقات تحفيزية للجمهور.