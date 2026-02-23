"خيرية الشارقة" تفتتح مسجدا جديدا في كلباء

الشارقة في 23 فبراير / وام / افتتحت جمعية الشارقة الخيرية أمس مسجد الشهيد محمد إسماعيل البلوشي في منطقة الساف بمدينة كلباء وذلك ضمن مشاريعها الداخلية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الدينية وخدمة أهالي المناطق المختلفة في إمارة الشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

حضر الافتتاح الشيخ هيثم القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء و المستشار الدكتور عيسى بن حنظل رئيس دائرة الشئون الإسلامية بالشارقة وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إلى جانب عدد من مسئولي الجهتين وأهالي المنطقة.

أنشىء المسجد وفق طراز معماري يجمع بين الأصالة والحداثة بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون درهم ويتسع لنحو 700 مصلٍ من الرجال والنساء و روعي في تصميمه توفير بيئة إيمانية مريحة تتسم بالرحابة والانسيابية في توزيع المساحات بما يضمن سهولة الحركة وانسياب الصفوف.