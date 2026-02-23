جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا

أبوظبي في 23 فبراير/ وام/ أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي القادم 2026 – 2027 وذلك في إطار سعيها لاستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة محلياً ودولياً، وتعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.

وأوضحت الجامعة في هذا الشأن أن التقديم على برامج الدراسات العليا متاح عبر موقعها الإلكتروني ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل البرامج المطروحة وشروط القبول المعتمدة.

وتسعى جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بشكل خاص إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الإسلامية، بطريقة حضارية تقوم على نشر التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب إعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى.

وتسعى الجامعة وبشكل مستمر للتوسع في طرح برامج أكاديمية نوعية للدراسات العليا لتشمل مساقات علمية حيوية تمكن الطلاب من امتلاك ناصية الابداع والتفكير والقدرة على المبادرة وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والمادي.

يأتي تصميم هذه البرامج في مستويات دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه متسقا مع خططها واستراتيجيتها الخاصة بدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة.