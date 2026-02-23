جامعة الإمارات تكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين علميا

العين في 23 فبراير/وام/ كرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات بحثية نوعية من خلال النشر في أفضل 1% من المجلات العلمية العالمية، وذلك حلال حفل احتضنه مسرح مكتبة الجامعة، بحضور قيادات الجامعة ونخبة من الأكاديميين والباحثين.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في كلمة خلال الحفل أهمية هذا الحدث الذي يأتي تزامنًا مع احتفال الجامعة بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

وقال معاليه: "نجتمع اليوم لنحتفي بإنجازات بحثية متميزة تعكس أعلى معايير التميز الأكاديمي وتعزز مكانة الريادة في الفكر والمعرفة، ونكرّم أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا في أفضل 1% من المجلات العلمية، والطلبة الذين تميزوا في هذه المنصات البحثية العالمية".

وأضاف معاليه أن التميز البحثي ثمرة عمل تراكمي قائم على الشغف العلمي والمثابرة والتعاون، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تُسهم في تعزيز سمعة الجامعة دوليًا، وتدعم دورها بوصفها مؤسسة بحثية رائدة تعمل على إيجاد حلول للتحديات الوطنية والعالمية.

ونوه إلى أن جامعة الإمارات تجاوزت في عام 2025 (30) ألف منشور علمي مفهرس في قاعدة Scopus، لتكون أول جامعة في الدولة تحقق هذا الإنجاز، لافتًا إلى أن ما يقارب 44% من الإنتاج البحثي للجامعة يركز على الاستدامة، بما يعكس انسجامًا واضحًا مع الأولويات الوطنية وأجندة التنمية العالمية.

وكرم معالي الرئيس الأعلى، الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في الجامعة، وتأكيدًا على اعتزاز الجامعة بإنجازات باحثيها، والتزامها بمواصلة دعم البحث العلمي عالي الجودة، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.