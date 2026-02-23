منصة التعاون البيولوجي الحضري في "تيرّا" بمدينة إكسبو دبي تستأنف أعمالها

دبي في 23 فبراير / وام / استأنفت منصة التعاون البيولوجي الحضري في "تيرّا" بمدينة إكسبو دبي أعمالها بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة في الدولة لإطلاق مرحلة تطبيقية جديدة تستهدف تطوير حلول عملية لدمج التنوع البيولوجي في التخطيط الحضري وتعزيز مرونة المدن.

وتدخل المنصة - التي أطلقت عام 2025 - دورتها الثانية وتركز المرحلة الحالية على التعلم المشترك والتجارب الميدانية والتعاون القائم على التصميم لدعم البيئات الحضرية المتناغمة مع الطبيعة.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للتعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: " نعيد تصميم العلاقة بين الإنسان والطبيعة لنستكشف سبلاً جديدة لإعادة تصور ملامح الحياة الحضرية ولنضع التنوع البيولوجي والرفاهية والمرونة في صميم التنمية المستدامة ، ونأمل أن نسهم، من خلال جهودنا الجماعية، في إعادة تعريف هذه العلاقة.

تضمنت دورة عام 2026 التي انطلقت في "تيرّا" جلسات تناولت الترابط بين المناخ والثقافة والإدارة البيئية، وعروضاً حول دور المدن في دعم التنوع البيولوجي.

شملت الفعالية عرضا لمشاريع تجريبية في مدينة إكسبو دبي، من بينها أنظمة المياه في أحواض القصب، وممرات الملقحات المحلية، والغابات المصغّرة، ضمن حلول مستوحاة من الطبيعة تهدف إلى استعادة صحة التربة واحتجاز الكربون وتعزيز ارتباط المجتمعات الحضرية بالبيئة.

وخلال عام 2026، يشارك أعضاء منظمة التعاون في زيارات ميدانية وورش عمل متخصصة لتطوير أدوات ومنهجيات مشتركة قابلة للتطبيق في مشاريع التنمية الحضرية على مستوى الدولة.