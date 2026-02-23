البلجيكي سعيد بطلا لكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة في 23 فبراير / وام / توّج الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بلقب بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز بتصنيفها الدولي الرفيع خمس نجوم .

فيما نال الفارس الشيخ علي جمال النعيمي أعلى نقاط الجولة الثالثة والأخيرة التي نظمتها أندية الفروسية في الإمارات ضمن البطولات التأهيلية لفرسان القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية للمشاركة في كأس العالم لقفز الحواجز في أمريكا 2026.

نظم البطولة نادي الشارقة للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبرعاية مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية من أبرزها شركة لونجين راعية كأس البطولة التي تضمنت 5 منافسات دولية من فئة خمس نجوم أقيمت جميعها على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية و7 منافسات من فئة النجمتين أقيمت على أرضية الميادين الداخلية المغطاة والخارجية وبلغ مجموع جوائزها 522 ألف يورو تنافس عليها 152 فارساً وفارسة بصحبتهم 287 خيلاً من 36 دولة حول العالم.

شهد منافسة كأس البطولة مساء أمس وتتويج الفائزين ، الدكتورغانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق وباتريك عون رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لونجين راعية كأس البطولة ونجيب كيوان المدير الاقليمي للشركة وسلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية مدير البطولة إلى جانب من ضيوف الحدث والجمهور.

وجاءت منافسة كأس البطولة بمواصفات الجولتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155سنتيمترا تنافس في جولتها الأولى 40 فارساً وفارسة نجح 11 منهم في إكمال الجولة دون خطأ ، وتجدد بينهم التنافس في الجولة الثانية وميزة المشاركة المتأخرة فيها وفق أفضلية الزمن .

وحاز لقب البطولة الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد مع الجواد "كويكر بريمبليس زد" (11 سنة) وأكمل الجولة الثانية في زمن 50.18 ثانية

وتوّجت بالكأس الفضية الفارسة الألمانية صوفي هينرز مع الفرس "إيرون داميس كاليني جو" (10 سنوات) والتي أنهت الجولة الثانية في زمن بلغ 51.62 ثانية.

فيما نال الفارس الأوكراني ريني تيبل مع الجواد "بولوس ـ ال" (11 سنة) الكاس البرونزية بعدما أتم رحلته بزمن بلغ 52.81 ثانية.

وحقق فرسان الإمارات أفضل نتيجة وهو المركز السابع وأحرزه الفارس الشيخ علي جمال النعيمي في الجولة الثانية مع الجواد "كوبالت في دي بيشوب زد" (11 سنة) وأكملها دون خطأ في زمن اجتهادي بلغ 56.57 ثانية ونال به أعلى نقاط الجولة التأهيلية .

وجاء الفارس الإماراتي حميد عبد الله المهيري مع الجواد "فونستي في دي هافن" (12 سنة) في المركز الثامن والفارس عبد الله المري مع الجواد "بي بي اس ماغريغور" (14 سنة) في المركز التاسع.

و في المنافسة قبل الأخيرة من فئة خمس نجوم بمواصفات المرحلتين وبرعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سنتيمترا على أرضية الميدان الخارجي تنافس 39 مشاركاً وأنهى المرحلتين 7 منهم دون خطأ وتوّج بجائزة الصدارة الفارس الإيرلندي تريفور برين بصحبة الجواد "كونراد أوبولنسكي" (8 سنوات) وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.94 ثانية، وجاء فوزه على حساب مواطنه مايكل بيندر مع الفرس "اتش اتش اس أورشيدي" وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.99 ثانية وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الألماني ديفيد ويل مع الفرس أواك غروفس بيغ بيلو" منهيا المرحلة في زمن بلغ 30.32 ثانية.