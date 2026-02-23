منافسات قوية في الدراجات وتحدي الموانع ضمن فعاليات "ند الشبا"

دبي في 23 فبراير وام/ شهدت منافسات سباق الدراجات الهوائية لفئة الرجال المفتوحة، ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، صراعاً قوياً على المراكز الأولى عكس مستوى الندية والتقارب بين المشاركين.

وتمكن الهولندي كوين فيرملت فورت من انتزاع اللقب بحلوله في المركز الأول بزمن قدره (1:29:05) ساعة، فيما جاء الإماراتي أحمد المنصوري في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية، وحل الروسي كيريل ميلر ثالثاً، في سباق حُسمت نتائجه عند خط النهاية في واحدة من أقوى منافسات الدورة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فرض الجزائري عبد القادر رحماني تفوقه بإحرازه المركز الأول بزمن (1:29:08) ساعة، متقدماً على مواطنه نور الدين حوشين الذي سجل (1:29:10) ساعة، فيما جاء الإماراتي نادر بن هندي ثالثاً بزمن (1:29:16) ساعة.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي» الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ (4:27:17) ساعة، تلاه فريق «وايت ستار» في المركز الثاني بزمن (4:27:19) ساعة، ثم «نادي أبوظبي للدراجات» ثالثاً بزمن (4:27:20) ساعة، ما يعكس الفوارق الزمنية الضئيلة بين الفرق الثلاثة الأولى.

وفي منافسات أصحاب الهمم لفئة دراجات الطريق، توج عبد الله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن (28:26) دقيقة، وجاء ذياب المهيري ثانياً بالتوقيت ذاته، فيما حل أحمد البدواوي ثالثاً بزمن (28:31) دقيقة.

أما في فئة دراجات اليد، فقد أحرز حسين مراد المازم المركز الأول بزمن (32:33) دقيقة، تلاه العُماني سامي السليمي ثانياً بزمن (32:37) دقيقة، وجاء أحمد محمد النعيمي ثالثاً بزمن (32:40) دقيقة.

وفي منافسات تحدي الموانع لمسافة 400 متر، تصدر اللاعبون الروس منافسات اليوم الثالث، حيث سجل نيكيتا خايدوكوف أفضل زمن قدره (03:05) دقيقة، تلاه مواطنه سام كوكوتليف بزمن (03:35) دقيقة، فيما جاء رسلان بوشكاريف ثالثاً بالزمن نفسه.

من جهة أخرى، تتواصل غداً منافسات بطولة منتخبات البادل، إذ يشهد دور المجموعات «ديربي» خليجياً مرتقباً يجمع منتخب الإمارات مع نظيره البحريني، إلى جانب مواجهة المنتخب السعودي مع الإيراني، والمنتخب المصري مع اللبناني، فيما يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكويتي، في إطار سعي المنتخبات لحجز بطاقات التأهل إلى الأدوار التالية.