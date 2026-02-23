"ثلاثية" لخيول ياس و"عدي" بطلا للجولة الثانية لـ"ماراثون العين"

العين في 23 فبراير/وام/اختتمت أمس فعاليات السباق الحادي عشر للخيول على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، والمؤلف من 10 أشواط، بمشاركة 142 من الخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغت 575 ألف درهم.

وأحرزت خيول ياس للسباقات، "ثلاثية" فيما حقق المدرب إبراهيم الحضرمي "رباعية"، وتوج الجواد "عدي" لمحمد أحمد العبري، بلقب الجولة الثانية لماراثون العين بعد منافسة قوية.

وجاء الفوز الأول لخيول ياس للسباقات مع الجواد "قنديل أي دبليو"بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، في الشوط الثالث للخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وحققت الفرس "نوسن أي دبليو" الثنائية لخيول ياس والفارس راي داوسون، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، لقب الشوط السابع (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "مهرات وأفراس"، لمسافة 1400 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

وأضاف المهر " أمير" الفوز الثالث لخيول ياس للسباقات، والثنائية للمدرب ماجد الجهوري، والفارس سيلفستر ديسوزا، بحصد لقب الشوط التاسع (ب)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

وفاز الجواد "عدي" بإشراف محمد المحروقي، وقيادة آدم البلوشي، بلقب الجولة الثانية من سلسلة "ماراثون العين" للخيول عمر 5 سنوات فما فوق في الشوط العاشر لمسافة 4100 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم، بعد حصوله على لقب الجولة الأولى لمسافة 3200 متر يناير الماضي.

وحصد المهر "سيمون" لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون لقب الشوط الأول (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

وتمكن الجواد "سالم نور جراين" لوكال كرييتر للسباقات، من الفوز بلقب الشوط الثاني (ب) للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 40 ألف درهم بإشراف دووج واتسون، وقيادة كيرين شومارك.

وانتزع الجواد "مثابر" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، الفوز في الشوط الرابع للخيول عمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 85 ألف درهم.

وهيمنت الفرس "إتش إم شامخة" لإسطبلات ليوا، بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة قيس البوسعيدي، على الشوط الخامس للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر وجوائزه 70 ألف درهم.

وحققت المهرة "أي آر شهد" لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، لقب الشوط السادس (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "مهرات وأفراس"، لمسافة 1400 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

وخطفت الفرس "إيزي لاب" لمحمد سالم، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، المركز الأول في الشوط الثامن (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

توج الفائزين سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بمضمار العين.