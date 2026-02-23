الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تصنيف منتصف الموسم لأندية القارة

كوالالمبور في 23 فبراير/وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن تصنيف منتصف الموسم لمسابقات أندية الرجال.

وأكد الاتحاد القاري في بيان له أن أندية غرب آسيا التي أنهت تصنيف موسم 2025-2024، في الصدارة، استطاعت أن تحافظ على مكانتها في التحديث الأخير وذلك من خلال نتائج دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي للموسم الحالي.

وتصدرت أندية السعودية التصنيف، تلتها أندية اليابان، وجمهورية كوريا، ثم الإمارات على الترتيب.

وحلت أندية إيران في المركز الخامس متقدمة على أندية قطر التي تراجعت إلى السادس، في حين سجلت أندية إندونيسيا أكبر قفزة من بين جميع الاتحادات الوطنية بعدما تقدمت 7 مراكز من المركز الـ25 إلى الـ18.

وعقب تأهلها إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسا للنخبة، ارتفع رصيد أندية الإمارات إلى 74.253 نقطة حيث تأهل ناديا الوحدة وشباب الأهلي.

واستطاعت أندية السعودية جمع 122.195 نقطة، ثم أندية اليابان 108.952 نقطة، أما أندية جمهورية كوريا فجمعت 85.584 نقطة.