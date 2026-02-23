إجازة عيد الفطر بدوائر حكومة الشارقة من 19 إلى 22 مارس

الشارقة في 23 فبراير/وام/أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن إجازة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 من الشهر نفسه على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 23 مارس ، وذلك باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

بهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلةً المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليُمن والبركات.