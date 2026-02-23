فريقا "مدارس الإمارات الوطنية"و"الخدمات المساندة" يحققان الفوز بكأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 23 فبراير/ وام/ أسفرت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2026" عن فوزين لكل من فريقي مدارس الإمارات الوطنية، والخدمات المساندة على ملاعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال" في أبوظبي مساء أمس.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وافتتح فريق مدارس الإمارات الوطنية مشواره بالفوز على فريق مكتب التنسيق المجتمعي 2- صفر بعد مستويات مميزة للاعبين، توجت بحصد أول 3 نقاط، وشهدت فوز اللاعب سعد سامي صالح بجائزة الأفضل في المباراة.

وحقق فريق قطاع الخدمات المساندة الفوز أيضا على فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات 3-2، وحصد اللاعب لامار أونيل جائزة الأفضل في المباراة.

بهذه النتائج يتصدر فريق مدارس الإمارات الوطنية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وبأفضلية الأهداف، يليه فريق قطاع الخدمات المساندة بالرصيد ذاته، ويأتي فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات وفريق مكتب التنسيق المجتمعي في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة انطلاق منافسات "كأس البلاي ستيشن للناشئين" للفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما، تزامنا مع البطولة، في خطوة نوعية ترسخ تطور الحدث، وتنوع فعالياته بالتزامن مع "عام الأسرة"، ومواكبة الاهتمام المتنامي بالرياضات الإلكترونية، واستقطاب فئة الشباب، بما يعزز التفاعل المجتمعي في أجواء رمضانية متكاملة.