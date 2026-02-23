"دبي للثقافة" تطلق النسخة الـ 7 من "أبطال رمضان"

دبي في 23 فبراير/وام/أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي إطلاق النسخة السابعة من مبادرتها الإنسانية أبطال رمضان التي تنظمها بالتعاون مع طلبات الإمارات وبالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف ترسيخ قيم التضامن والعطاء وتشجيع أفراد المجتمع على دعم العمل الإنساني.

تأتي المبادرة ضمن التزام دبي للثقافة بدعم حملة رمضان في دبي المنبثقة عن موسم الوُلفة الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

ترفع المبادرة هذا العام شعار "احتفالا بروح العطاء" وتسعى إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة من خلال حث أفراد المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار وطرود المير الرمضاني وكسوة العيد والصدقات عبر جمعية أبطال رمضان الافتراضية على تطبيق طلبات الإمارات ليتم إيصالها بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى المستفيدين بشكل آمن وسريع.