افتتاح 5 مساجد جديدة في الشارقة والمنطقة الوسطى

الشارقة في 23 فبراير/وام/ افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة خمسة مساجد جديدة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، تتسع لأكثر من 2200 مصلٍ، وذلك ضمن خطتها افتتاح 17 مسجداً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الفضيل، مواكبةً للتوسع العمراني والنمو السكاني، وحرصاً على توفير الأجواء الإيمانية الملائمة للصائمين وتعزيز رسالة المسجد الدينية والمجتمعية في أحياء الإمارة.

حضر الافتتاح سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، بحضور مديري الإدارات والفروع، وعدد من المتبرعين وأهالي المناطق.

وأكدت الدائرة أن المساجد الجديدة روعي في تصميمها الطابع المعماري الإسلامي الأصيل، مع مراعاة الجوانب الجمالية والوظيفية، وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات المصلين خلال صلوات الجماعة وصلاة التراويح، إلى جانب استخدام مواد مطابقة لأفضل المعايير بما يوفر بيئة روحانية مهيأة للخشوع.

وفي مدينة الشارقة، افتتحت الدائرة مسجد الصحابي ثابت بن عمرو الذي يتسع لـ 350 مصلياً منهم 50 للنساء، ومسجد النبي داوود عليه السلام بمنطقة كشيشة 1 في ضاحية الرحمانية بسعة 255 مصلياً منهم 55 للنساء، إضافة إلى مسجد الصحابي مالك بن أنس بمنطقة الموردة 4 في ضاحية السيوح، ويتسع لـ 400 مصلٍ منهم 50 للنساء.

وفي المنطقة الوسطى، افتتحت الدائرة مسجد "عمر بن عبدالعزيز" بمنطقة الحصن في مدينة الذيد، ويتسع لـ500 مصلٍ منهم 65 للنساء ومسجد الصحابي رفاعة بن عمرو بمنطقة خضيرة في مليحة، ويتسع لـ 650 مصلياً منهم 80 للنساء.

وقال سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل إن افتتاح هذه المساجد تزامناً مع شهر رمضان المبارك يجسد حرص الدائرة على عمارة بيوت الله والارتقاء بدورها الديني والمجتمعي، بما يلبي احتياجات الأحياء السكنية ويعزز مكانة المسجد محورا للحياة الإيمانية والتربوية.