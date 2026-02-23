مجموعة إيدج و"سافران" تتعاونان لإعادة تشكيل سوق الأسلحة الذكية عالمياً

أبوظبي في 23 فبراير/وام/ أعلنت مجموعة إيدج الإماراتية وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة تطوير وتصنيع وتسويق أنظمة أسلحة جو–أرض متقدمة بشكل مشترك.

يمهد هذا التعاون في مرحلته الأولى لتعزيز الأنظمة القائمة لدى سافران وتوسيع قدراتها ومدياتها التشغيلية، إلى جانب التقدم نحو تطوير صواريخ أرض–جو، تمهيداً للوصول إلى الجيل المقبل من الأسلحة الذكية.

ومن خلال تكامل الخبرات المتقدمة لسافران في مجالات الدفع والملاحة مع القدرات الصناعية والتكنولوجية لمجموعة ايدج، يسعى الطرفان إلى طرح حلول تنافسية وقابلة للتصدير في الأسواق العالمية، بما يدعم رفع الكفاءة العملياتية للعملاء الدوليين.

و قع المذكرة في مقر مجموعة إيدج بأبوظبي، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة وألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في "سافران" للإلكترونيات والدفاع.

و قال حمد المرر إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تجمع قدرات متكاملة، فخبرات سافران الممتدة في قطاعي الطيران والدفاع، إلى جانب القدرات التصنيعية المتقدمة لدى إيدج، تتيح منصة قوية لتطوير حلول دفاعية مبتكرة وعالية القيمة ، ونؤمن أن هذا التعاون سيمنحنا مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستجابة لمتطلبات العمليات المتغيرة في الأسواق الدولية، ونرى معاً فرصاً واضحة لتلبية المتطلبات التشغيلية المتغيرة عبر نطاق واسع من الأسواق الدولية.

من جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في "سافران" للإلكترونيات والدفاع إنه على امتداد ثلاثة عقود، رسخت "سافران" حضورها في دولة الإمارات عبر شراكات قائمة على الثقة والتعاون المستدام والتميز في التنفيذ ، وتجسد المذكرة المبرمة اليوم مع مجموعة إيدج متانة هذه العلاقة وتطورها، ومن خلال توظيف قدراتنا المتكاملة، خصوصاً في أنظمة الأسلحة الذكية جو– أرض، نهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومحلية تتماشى مع المتطلبات المتغيرة للقوات المسلحة الصديقة، مع دعم مسارات التوطين وتعزيز منظومة الابتكار.