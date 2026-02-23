8 فرق تتنافس ببطولة الفرجان الرمضانية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 23 فبراير/ وام / يشارك في النسخة الـ 14 من بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على ملعب الجمعية في رأس الخيمة، 8 فرق تمثل مختلف إمارات الدولة وعددا من الجنسيات والجاليات المقيمة، في مشهد رياضي يعكس روح التنافس الأخوي والتلاحم المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لتحفيز الفرق المشاركة إلى جانب جوائز الفردية والتكريمات الخاصة التي سيتم الإعلان عنها خلال منافسات البطولة.

وأكد خلف سالم بن عنبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن بطولة الفرجان تمثل نموذجًا متقدما للعمل المجتمعي المؤسسي القائم على الاستدامة والتأثير الإيجابي، وقال : " ننظر إلى البطولة بوصفها منصة وطنية تعزز التلاحم المجتمعي، وتترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة لبناء الإنسان، خاصة في الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه قيم التعاون والتسامح والتكافل".