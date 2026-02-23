طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أبوظبي في 23 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:48 والمد الثاني عند الساعة 05:43 و الجزرالأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 39:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعه 15:38والمد الثاني عند الساعة 01:53، و الجزر الأول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 17 90 20

دبي 31 19 80 40

الشارقة 30 18 80 30

عجمان 26 19 85 45

أم القيوين 29 14 80 40

رأس الخيمة 30 12 90 30

الفجيرة 28 21 80 20

العـين 32 18 60 15

ليوا 33 14 85 15

الرويس 28 14 90 45

السلع 31 17 85 50

دلـمـا 24 19 85 60

طنب الكبرى / الصغرى 27 18 85 70

أبو موسى 27 18 85 70