بعثة مصرية فرنسية تكشف عن مدينة سكنية وجبانة قبطية في قنا

القاهرة في 23 فبراير / وام / نجحت بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة في الكشف عن أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود للقرن الثامن عشر الميلادي بموقع "شيخ العرب همام" في قرية العركي بمحافظة قنا المصرية، وتضم ستة منازل ملحقة بمبان خدمية ومنطقة صناعية، كما اكتشفت البعثة امتداداً لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل هذه المدينة.

وأسفرت الحفائر داخل المدينة عن العثور على عملات برونزية وقطع فخارية وألعاب أطفال وحلي وقطع نسيج، بينما كشفت الجبانة القبطية عن دفنات بنمطين مختلفين تضم نحو 23 هيكلاً عظمياً تخضع لدراسات بيوأثرية، إلى جانب العثور على قطع فخارية ولفائف كتانية وأجزاء من ملابس مزينة بزخارف نباتية وهندسية وأشكال الصليب وحروف قبطية، وختم نحاسي لزخرفة الكعك.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية أن وقوع الاكتشاف في منطقة إستراتيجية بين دندرة وأبيدوس يعزز فرص إدراجه سياحياً، فيما أكد المجلس الأعلى للآثار والقائمون على المشروع أن الكشف يعمق فهم طبيعة الحياة والأنشطة البشرية والصناعية والممارسات الجنائزية في صعيد مصر، مشيرين إلى تنفيذ برامج تدريب ميداني لمفتشي ومرممي الآثار.

