مصرع 15 شخصا إثر تحطم مروحية عسكرية جنوب بيرو

ليما في 23 فبراير / وام / لقي 15 شخصا مصرعهم، وهم 4 من أفراد الطاقم و11 راكبا، إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية البيروفية في منطقة أريكيبا جنوب البلاد.

وأعلنت القوات الجوية في بيان لها، اليوم، أن فرق الإنقاذ تأكدت من مقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وذلك بعد أن تمكنت دوريات مشتركة من القوات الخاصة والشرطة من تحديد موقع الحطام إثر عمليات بحث مكثفة.

وكانت المروحية، وهي من طراز (MI-17)، قد فقدت وانقطع الاتصال اللاسلكي بها بعد ظهر أمس الأحد، قبل أن تُكلل جهود البحث بالعثور عليها في اليوم التالي.

