أستراليا تحتضن أول مركز لخدمة "مصنع سيسكو للذكاء الاصطناعي الآمن" بدعم من "إنفيديا"

سان فرانسيسكو في 23 فبراير / وام / أعلنت شركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية لمعدات الشبكات، بالشراكة مع شركة "شارون إيه.آي هولدنجز" الأسترالية وشركة "إنفيديا" الأمريكية لصناعة الرقائق، عن إطلاق أول مركز لتقديم خدمة "مصنع سيسكو للذكاء الاصطناعي الآمن" في أستراليا، وذلك في خطوة إستراتيجية تستهدف دعم الخطة الوطنية الأسترالية للذكاء الاصطناعي.

ويعتمد المركز الجديد على بنية تقنية متطورة وقدرات معالجة هائلة، إذ يضم 1024 وحدة معالجة رسومية من فئة "إنفيديا بلاكويل ألترا"، مدعومة بخوادم "سيسكو يو.سي.إس" (Cisco UCS) وتقنية "نيكسوس هايبر فابريك" (Nexus HyperFabric).

وستتولى شركة "شارون إيه.آي" وشركاتها التابعة - والتي تُعد رائدة محلياً في مجال الحوسبة السحابية وبنية الذكاء الاصطناعي المعتمدة على وحدات معالجة الرسوم - تقديم مجموعة من الحلول المخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في شتى القطاعات.

وإلى جانب ذلك، سيوفر المركز للعملاء إمكانية الوصول إلى بيئة تجريبية متكاملة لاختبار نماذج إثبات المفاهيم الخاصة بهم.

