كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق سلسلة "رمضان المعرفية 2026"

دبي في 23 فبراير / وام / أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الجديدة من سلسلة "رمضان المعرفية 2026"، المبادرة التي تواصل من خلالها ترسيخ دورها في تطوير السياسات العامة وبناء القيادات الحكومية عبر ثلاث جلسات تخصصية تعقد افتراضيا خلال شهر رمضان المبارك من خلال منصة زووم، وبمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والأكاديميين، وذلك تزامنا مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، بما يعكس انسجام الأجندة المعرفية للكلية مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.

وتجمع السلسلة بين روحانية الشهر الفضيل والحوارات الإستراتيجية المتخصصة في الشأن الحكومي مسلطة الضوء على موضوعات تتقاطع فيها القيادة بالقيم والتقنيات المتقدمة بالحوكمة الرشيدة والبصائر السلوكية بصناعة القرار بما يعزز بناء منظومة مؤسسية متوازنة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية.

وتركز نسخة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل استعراض النموذج القيادي الإماراتي بوصفه إطارا عمليا في بناء الرؤية وتحقيق الأثر المؤسسي وتعزيز ثقافة القدوة والمسؤولية داخل الجهات الحكومية، كما تناقش توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة السلوك الاقتصادي ضمن ضوابط أخلاقية تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية إلى جانب تسليط الضوء على دور العلوم السلوكية في تطوير أنظمة الموارد البشرية وبناء بيئات عمل عادلة ومتوازنة.

وتعقد الجلسات في 26 فبراير الجاري و5 و12 مارس المقبل باللغة العربية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، والأستاذ الدكتور خالد الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة، والدكتور صالح الحموري خبير التدريب والتطوير في الكلية.

وتؤكد الكلية من خلال هذه السلسلة التزامها بإنتاج ونشر المعرفة التطبيقية الداعمة لصناعة القرار وترسيخ نموذج إماراتي متقدم يجمع بين القيم والابتكار بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المرحلة المقبلة.