فعاليات استثنائية وجوائز بمليون درهم.. دبي تواصل احتفالات "موسم الوُلفة" في الأسبوع الثاني من رمضان

دبي في 23 فبراير / وام / تشهد إمارة دبي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك زخماً كبيراً في الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية ضمن "موسم الوُلفة"، والذي يتضمن حملة "تسوق وامسح واربح" التي تتيح فرص الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم.

وتعكس هذه الأنشطة مكانة دبي كوجهة نابضة بالحياة، حيث تمتزج الروحانية بالترفيه والعمل المجتمعي لترسيخ قيم التلاحم والتأمل والبركة.

وتتوزع الاحتفالات على مختلف الواجهات البحرية والساحات التراثية والمراكز التجارية؛ وفي هذا الإطار، تتألق سماء خور دبي بعروض الألعاب النارية اليومية في سوق السيف، توازياً مع عروض طائرات الدرون الضوئية التي تجسد قيم التآلف وكرم الضيافة، في حين تتزين شوارع المدينة ووجهاتها الرئيسية بزخارف وإضاءات رمضانية مميزة تضفي طابعاً موحداً على الإمارة.

وتبرز عدة وجهات رئيسية في استضافة الأنشطة المتنوعة؛ حيث تقدم منطقة "فستيفال باي" في دبي فستيفال سيتي فعاليات "رمضان في ذا باي" التي تجمع بين العروض البصرية وموائد الإفطار الجماعية وتجارب التسوق.

كما تحتضن منطقة جميرا بيتش ريزيدنس فعالية "رمضان يجمعنا" بأجوائها العائلية وعروضها الضوئية، بينما تنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم ومركز الجليلة لثقافة الطفل برنامج "ليالي رمضان" الحافل بالورش والعروض الثقافية.

وعلى الصعيدين المجتمعي والرياضي، تتواصل مبادرات "عيال الفريج" و"خطوة حياة" و"حمايل الخير"، كما يزخر الجدول الرياضي بفعاليات بارزة تشمل سباق "سكيتشرز برفورمانس رن" في حي دبي للتصميم، ومباراة نادي دبي لكرة السلة أمام فريق "إل دي إل سي آسفيل" الفرنسي في "كوكا كولا أرينا"، فضلاً عن أمسية "الإمارات سوبر ساترداي" في مضمار ميدان، لتقدم دبي بذلك تجربة متكاملة تعزز التلاحم الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.