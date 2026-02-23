اختتام بطولة الألعاب الإلكترونية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026 بمشاركة 500 لاعب

عجمان في 23 فبراير / وام / اختتمت بطولة الألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بمشاركة 500 لاعب، تنافسوا في مجموعة متنوعة من الألعاب الحديثة والكلاسيكية، في فعالية عكست الحضور المتنامي للرياضات الرقمية ضمن الأنشطة الرياضية المؤسسية.

وشهدت المنافسات مستويات تنافسية عالية اتسمت بالحماس والانضباط، حيث حرص المشاركون على تقديم أفضل أداء في أجواء تنظيمية احترافية، بما يعزز ثقافة التحدي الإيجابي وروح الفريق بين موظفي الجهات الحكومية.

وتوزعت المنافسات بين ألعاب حديثة وأخرى كلاسيكية، ما أضفى على البطولة طابعا يجمع بين الابتكار وروح المنافسة التقليدية، وأسهم في توسيع قاعدة الاهتمام بالرياضات الإلكترونية ضمن أجندة الدورة الرياضية.

وكرمت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي "الكيك أوف" و"الألتميت تيم"، بإجمالي جوائز بلغ 20 ألف درهم، تقديرا لأدائهم وتحفيزا لمواصلة التميز في هذا المجال المتطور.

وتأتي البطولة في إطار توجه الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026 إلى تنويع فعالياتها واستقطاب مختلف الاهتمامات، بما يعزز ثقافة التنافس الإيجابي ويدعم المواهب الشابة في المجالات الرياضية والرقمية.