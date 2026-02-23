سفينة الغطس "هوا روي لونغ" تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب متجهة إلى الدنمارك

القاهرة في 23 فبراير/ وام / أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات "هوا روي لونغ - HUA RUI LONG" ضمن قافلة الجنوب، بعد عبورها من باب المندب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك، وتحمل على متنها السفينة "نورثرن إنديفور - NORTHERN ENDEAVOUR"، موضحة أن السفينة تتبع الشركة الصينية "قوانغتشو سالفج بيورو - Guangzhou Salvage Bureau" وتم بناؤها عام 2022 بطول 252 مترا وعرض 777 مترا وغاطس 10.5 متر وحمولة كلية 115254 طنا.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن عبور السفينة تم بتدابير ملاحية خاصة نظرا لزيادة عرضها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 75 مترا، حيث تم التأمين الملاحي بواسطة 4 قاطرات وتعيين 6 من كبار المرشدين، مع المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد على طول القناة، بما يعكس جاهزية القناة لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

وأشار إلى أن قناة السويس استقبلت 27 سفينة من تلك الفئة خلال عام 2025 و4 سفن منذ بداية العام الحالي، وأن مشروع تطوير القطاع الجنوبي رفع عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزاد عرض القناة 40 مترا جهة الشرق، مؤكدا أن اختيار العبور من القناة يحقق وفرا يقدر بـ 3432 ميل بحري مقارنة بالطرق الأخرى بما يخفض الوقت والتكلفة والانبعاثات الكربونية.