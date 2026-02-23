حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التهاني بشهر رمضان من الشيوخ والغرير والمواطنين

عجمان في 23 فبراير/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد المعلا، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ووفد مؤسسة عقارات عجمان "عقار".

كما تقبل سموهما التهاني من سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، ووفد الهيئة، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول الشهر الكريم، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.