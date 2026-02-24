برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 10,216 تقرير متسوق سري خلال 2025

دبي في 24 فبراير/ وام/ ارتفع عدد تقارير المتسوق السري الصادرة عن "برنامج الخدمة المتميزة" الذي أطلقته غرف دبي، بنسبة 26.4% خلال 2025، إذ وصل عدد التقارير للشركات المشاركة في البرنامج وفروعها والتي أصدرتها غرف دبي خلال العام الماضي إلى 10,216 تقريرا.

وتعكس هذه النتائج وفق بيان صحفي صادر اليوم، الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص، وفعالية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميّز.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن برنامج الخدمة المتميزة يهدف إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي والارتقاء بمعايير أداء شركات القطاع الخاص بما يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال التميز الخدمي، ويساهم في زيادة جودة الخدمات ورضا المتعاملين، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ويرسخ ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.

وأضاف أن تطوير ثقافة خدمة المتعاملين بات عاملاً حاسماً في تعزيز أداء القطاعات التجارية والخدمية وركيزة أساسية للنمو المستدام، ويعكس برنامج الخدمة المتميزة التزام غرف دبي بمواصلة الجهود للارتقاء بممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ إستراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية.