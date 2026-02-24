شركة "إلينغتون العقارية" تساهم بـ 5 ملايين درهم في حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

دبي في 24 فبراير/ وام/ أعلنت شركة إلينغتون العقارية عن تقديم مبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية، إن دعم حملة حدّ الحياة يجسّد روح التضامن والتعاطف التي تميّز دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس كيف يمكن للعمل الجماعي أن يُحدث أثراً ملموساً وذا قيمة، معربا عن ثقته بأنها ستسهم في حماية ملايين الأطفال من الجوع وسوء التغذية.

وأضاف أن مشاركة " إلينغتون العقارية" تنطلق من التزامها برؤية دولة الإمارات لمجتمع يقوم على العطاء والمسؤولية والتقدم المشترك، لافتا إلى أن الشركة تؤمن بأن بناء المجتمعات يتجاوز مفهوم التطوير العمراني؛ فهو يشمل دعم المبادرات التي تصون حق الأطفال في التغذية السليمة والعيش بكرامة ومستقبل أفضل.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE ) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود - Jood.ae. ".