بطولة منصور بن زايد الرمضانية" الوثبة 2026".. نزالات قوية في "المواي تاي" و10 مباريات في كرة القدم غداً

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / تتواصل يوم غد الفعاليات الرياضية المتنوعة في كرة القدم والجودو، ومختلف الألعاب الأخرى ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – "الوثبة 2026".

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، من 23 فبراير الحالي حتى 17 مارس المقبل (6 – 28 رمضان)، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة هي الكريكيت، وكرة القدم، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة، وشد الحبل، وسباقات الجري، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والجوجيتسو، والجودو، والمواي تاي، والبادل تنس، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، والمطارحة، والكريكيت، بإجمالي جوائز وسحوبات تصل إلى 10 ملايين درهم.

وشهد معالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب رئيس شؤون الرئاسة، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جانباً من منافسات المواي تاي مساء أمس بمشاركة نخبة من المتنافسين والمتنافسات في 10 فئات رئيسية، يمثلون 13 دولة هي الإمارات، والمغرب، وفلسطين، وتونس، ومصر، والكاميرون، وأوزبكستان، والمجر، وإيران، وأسكتلندا، وأفغانستان، والجزائر والأردن.

وعبر علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن تقديره لجهود القائمين على البطولة، وقال إن البطولة انطلقت كبيرة منذ اللحظة الأولى عبر حفل الافتتاح المميز، والمنافسات الرياضية وفق مستويات فنية مرتفعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة 10 مباريات في كرة القدم غدا ضمن مرحلة المجموعات، انطلاقا من مباراتي المجموعة الأولى، بين فرق "رويال غاز"، و"إف جي" أكاديمي، والشباب ضد الحصن، وتشهد المجموعة التاسعة اللقاء المرتقب بين فريقي رأس الخيمة والمخضرمين، ثم "أساطير" أبوظبي والكتيبة.

كما يقام ضمن المجموعة العاشرة لقاء فريق الحريفة ضد فريق "فوتبول فور أول أكاديمي"، و"بالوت ضد إي جي إس إس"، وتبرز في المجموعة الحادية عشرة مواجهات فرق القطارة والونان، ومؤسسة خليفة وسيكور لاين، بينما تشهد المجموعة الثانية عشر مواجهات بين فرق ثري بوينت ضد الأوروبي، والهزاع ضد النشامى.

وفي إطار متصل تفاعلت الأوساط الرياضية مع المباراة الاستعراضية لكرة القدم مساء أمس بالتزامن مع حفل الافتتاح بين "أصدقاء إسماعيل مطر" بقيادة اللاعب إسماعيل مطر، و"أصدقاء علي الحبسي" بقيادة الحارس العُماني علي الحبسي، بمشاركة نخبة من أبرز الدوليين على الساحتين المحلية والعربية، وأسفرت عن فوز "أصدقاء إسماعيل مطر" على فريق "أصدقاء علي الحبسي" 4-1.

وضمت قائمة فريق أصدقاء إسماعيل مطر، ماجد ناصر، وإسماعيل مطر، وفيصل خليل، وأحمد خليل، وسالم خميس، وخميس إسماعيل، ومحمد فوزي، وعبد العزيز هيكل، بينما تألف فريق أصدقاء علي الحبسي، من الحارس علي الحبسي، وزبير بيه، وخالد الغندور، وسفيان العلودي، وإبراهيم دياكيه، وأحمد سمير، وأسامة عباس ومحمد ريعو.

وأثنى المشاركون على فكرة إقامة البطولة، وتنوع الفعاليات الرياضية، والمشاركة الكبيرة من مختلف شرائح المجتمع، والعرض الاحتفالي المميز لحفل الافتتاح.

وأوضح الحبسي أن البطولة حافز مهم لفئة الشباب لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وتنوع الألعاب الرياضية في موقع واحد، بالإضافة إلى أن الحدث تجربة استثنائية للاعبين والجمهور في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، والذي يرسخ القيم الثقافية والتاريخية والحضارية.

ونوه إسماعيل مطر بأهمية البطولة في تأكيد دور الرياضة المحوري في المجتمع من خلال الفعاليات الملبية لتطلعات جميع الفئات، بينما أشار زبير بيه إلى أن الحدث يحمل بصمات كبيرة وعالمية بالتنظيم المميز، والمشاركة الكبيرة لقدامى اللاعبين في المباراة الاستعراضية.

وذكر النجم الدولي المصري السابق خالد الغندور، أن البطولة تمنح الشباب فرصة مهمة لممارسة الرياضة، لاسيما أنها تقدم تجربة استثنائية بوجود مجموعة من الألعاب الرياضية المناسبة لجميع الأعمار، كما حظيت فكرة البطولة بتقدير مماثل من اللاعبين الدوليين السابقين وهم مهند العنزي، ومسلم فايز، وأحمد محمد المهري، وأثنوا على فكرتها، وأهميتها في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أجواء محفزة للجميع.