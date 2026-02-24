بلدية عجمان تنال العضوية البلاتينية وختم الثقة من الاتحاد العالمي للأعمال

عجمان في 24 فبراير/ وام / تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، العضوية البلاتينية من الاتحاد العالمي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية، وختم الثقة التجارية الذي يمنح للمؤسسات التي تثبت كفاءتها العالية في جودة الحوكمة المالية، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة الإدارية، وتقييم البيانات المالية ومؤشرات الأداء وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة من قبل COFICERT فرنسا لمعيار MSI 20000، والتي تقلدتها الدائرة.

ويأتي هذا التقدير تتويجاً لمسيرة الدائرة الحافلة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإدارة المالية، وتطوير منظومة العمل المالي بما يواكب تطلعات حكومة عجمان نحو الريادة المؤسسية والحوكمة الفاعلة، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بتقلد الدائرة هذا التقدير الدولي، لتكون الجهة الحكومية الأولى على مستوى إمارة عجمان التي تحظى به، تجسيداً لمنهجية تبني التميز والتحسين المستمر، وتعزيزاً لثقة المتعاملين ورفعاً لتنافسية الإمارة في مختلف مجالات الريادة والاستدامة المؤسسية.

من جانبه ثمن سعادة عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، الجهود المبذولة وخطط العمل المنفذة وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن جميع الفرق تكثف جهودها وتتضافر مهامها للسير بخطى واثقة نحو الريادة والاستدامة المؤسسية.

وأوضح الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالندب، أن هذا الإنجاز يجسد التزام القطاع بتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة والإدارة المالية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز التكامل بين الإدارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم توجهات الإمارة نحو الريادة والتميز المؤسسي.

وقال عبدالرؤوف محمد محمود مدير إدارة الشؤون المالية أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود جماعية لفريق العمل، ويشكل حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، بما يعزز ثقة شركائنا الاستراتيجيين ويدعم مكانة عجمان مركزا للتميز في الأداء المالي الحكومي.

يذكر أن الاعتراف العالمي يسهم في بناء نموذج حكومي مستدام عالي الكفاءة في مجالات الإدارة المالية والريادة في الخدمات المؤسسية.