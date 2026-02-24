الأعلى في تاريخ الناقلة.. 2.6 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران في عام 2025

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن تحقيق أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجّلةً عامها الرابع على التوالي من الربحية.

وحققت الناقلة وفق بيان صحفي صادر اليوم، أرباحاً بلغت 2.6 مليار درهم بعد احتساب الضريبة "698 مليون دولار" بنمو قدره 47% على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4%، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9%، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الصادرة في ديسمبر 2025.

ونقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، محققةً نمواً استثنائياً في السعة التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي، حيث بلغت السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر 111.5 مليار.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم "8.4 مليار دولار"، مدفوعاً بالتوسع القوي في قطاعي المسافرين والشحن.

وارتفعت إيرادات المسافرين بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 25.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 8% لتبلغ 4.5 مليار درهم.

وشهد الأداء التشغيلي تحسّناً ملموساً، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% على أساس سنوي لتبلغ 6.3 مليار درهم إماراتي "1.7 مليار دولار" بهامش بلغ 20% "+2 نقطة مئوية على أساس سنوي".

وبلغ التدفق النقدي التشغيلي نحو 8.0 مليار درهم مما مكّن الاتحاد من تمويل كامل متطلبات النفقات الرأسمالية للعام، مع مواصلة تخفيض الرفع المالي في الميزانية العمومية.

وفي اعتراف دولي بمتانة الأداء المالي للمجموعة وسلامة مسارها الإستراتيجي، حصلت الاتحاد في ديسمبر 2025 على ترقية ثانية متتالية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش إلى -AA، لتتصدّر بذلك أعلى تصنيف ائتماني علني بين شركات الطيران على مستوى العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن عام 2025 شكّل عاماً فارقاً بالنسبة للاتحاد، حيث حققنا أقوى أداء على الإطلاق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، وسجّلنا عامنا الرابع على التوالي من الربحية.

وواصلت الاتحاد تعزيز حركة المسافرين المباشرين والعابرين عبر أبوظبي خلال عام 2025، حيث سجّلت حركة المسافرين نمواً بواقع 900 ألف مسافر على أساس سنوي، لترتفع من 4.6 مليون مسافر في عام 2024 إلى 5.5 مليون مسافر، كما شهد برنامج التوقف الذي تقدّمه الناقلة إقبالاً استثنائياً باستقطابه 170,000 زائر، بما يتجاوز ضعف العدد المسجّل في عام 2024 والبالغ 80,000 زائر.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران، إن الأداء القياسي الذي حقّقته الاتحاد للطيران في عام 2025 عكس قوة إستراتيجيتها طويلة المدى، وجودة الأداء التي قدمها فريق القيادة وموظفو الشركة.

وأسهم نمو الاتحاد للطيران في عام 2025 بما يقارب 50% من إجمالي نمو أعداد المسافرين في دولة الإمارات، وفقاً للأداء المتوقع لحركة الطيران على مستوى الدولة، مما يؤكد الدور المحوري للشركة في دعم قطاعات السياحة والتجارة والطموحات الاقتصادية الأوسع لإمارة أبوظبي.

جاء هذا الإسهام مدفوعاً بأكبر عملية توسع في تاريخ الاتحاد للطيران، حيث أُضيفت 29 طائرة إلى الأسطول خلال العام، ليرتفع الأسطول التشغيلي إلى 127 طائرة.

ووسّعت الاتحاد شبكتها من 94 إلى 110 وجهات بما في ذلك الوجهات الموسمية والشحن، إضافة إلى الوجهات التي من المقرر بدء التشغيل إليها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وباستثناء وجهات الرحلات المستأجرة، فيما ارتفع إجمالي الرحلات الهابطة من 90 ألفاً إلى أكثر من 105 آلاف رحلة.

ورحبت الشركة خلال 2025 بانضمام أكثر من 3,200 موظف جديد، وقامت بترقية نحو 2,200 موظف عبر مختلف المستويات.

وتصدّر استقطاب الكفاءات في الخطوط الأمامية سلّم الأولويات، حيث انضم نحو 1,600 من أفراد طاقم الضيافة الجوية وما يقارب 400 طيار إلى الاتحاد خلال عام 2025، كما تمت ترقية نحو 1,500 من أفراد طاقم الضيافة الجويّة وما يقارب 150 طياراً خلال العام.

واحتضنت القوى العاملة في الاتحاد خلال عام 2025 كفاءات من 152 جنسية.