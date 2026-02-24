العين تستضيف ختاماً استثنائياً لموسم جولة مينا للجولف مارس المقبل

العين في 24 فبراير/ وام / تستضيف الإمارات البطولة الختامية لموسم 2025-2026 من جولة مينا للجولف، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل المقبلين في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، حيث يتنافس اللاعبون على مدى ثلاث جولات للفوز بجائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي ولقب بطل الموسم.

وتُعد جولة مينا مبادرة إماراتية رائدة، وهي الوحيدة في المنطقة المعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي الرسمي للجولف، وقد شهد موسمها الحالي نجاحاً لافتاً بإقامة بطولات في البرتغال ومصر، على أن تستكمل منافساتها في المغرب والأردن وقطر قبل أن يتوافد أبرز اللاعبين إلى العين لخوض النهائي الكبير.

ويتمتع نادي العين بسجل رياضي مميز، إذ استضاف ملعبه بطولة أبوظبي للتحدي ضمن جولة هوتيل بلانر لعامين متتاليين، ما رسخ مكانته كأحد أبرز ملاعب البطولات في المنطقة.

ويتميز تصميم الملعب بوجود مسطحات مائية في معظم الحفر، وامتداد مضمار سباق الخيل بمحاذاة عدد من الممرات، ما يتطلب دقة عالية في الأداء، فيما تُعد الحفرة العاشرة، البالغ طولها 678 ياردة، من أبرز التحديات أمام اللاعبين.

ويضم النادي كذلك مرافق رياضية بمواصفات أولمبية ودولية في الفروسية والرماية والرجبي والكريكيت.

وأكد محمد راشد الناصري، المدير العام للنادي، أن استضافة حدث معترف به من الاتحاد الدولي للجولف تمثل محطة فخر جديدة، وتسهم في دعم مسيرة تطوير الجولف الاحترافية في الدولة والمنطقة، وتوفير منصة للمواهب الصاعدة.

من جانبه، أعرب اللاعب الإنجليزي جاريك بورتيوس، المقيم في دبي والفائز ببطولة تحدي أبوظبي على الملعب ذاته عام 2024، عن اعتزازه بالعودة إلى العين، مشيراً إلى صعوبة المسار خاصة في النصف الثاني ومع تأثير الرياح، ومؤكداً تميز حالة الملعب التنظيمية والفنية.

وتتجه الأنظار في البطولة إلى أحمد سكيك، لاعب الجولف الإماراتي المحترف، الذي يمتلك خبرة واسعة بالملعب بعد مشاركاته السابقة فيه، ويخوض المنافسات حاملاً طموحات الجولف الإماراتي في ختام الموسم.

وأكد سكيك أن العودة إلى العين كلاعب محترف وتمثيل الدولة على أرضها في ختام الموسم يمثلان محطة خاصة في مسيرته، مشيداً بالدور الذي وفرته جولة مينا في دعم تطور اللاعبين ومنحهم مساراً واضحاً نحو الاحتراف.

وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة ومفوض جولة مينا للجولف، إن إسدال الستار على الموسم في دولة الإمارات يجسد رسالة الجولة في خدمة مواهب المنطقة وتوفير منافسة عالمية المستوى ومسار احترافي واضح للجيل القادم.

ويضم مجلس إدارة الجولة إلى جانبه اللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون المستثمرة الرئيسية.

وتختتم بطولة العين موسماً جابت فيه جولة مينا أوروبا والشرق الأوسط، وقدمت جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار لكل بطولة، إلى جانب نقاط التصنيف الدولي الرسمي، فيما يبقى لقب بطل الموسم معلقاً حتى ضربة الختام على أرض الإمارات.