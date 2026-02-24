"مكتبات الشارقة" تعلن عن برنامج فعالياتها الثقافية والمجتمعية في مارس

الشارقة في 24 فبراير / وام / كشفت مكتبات الشارقة العامة عن برنامجها الثقافي والمجتمعي لشهر مارس 2026 مطلقة باقة من الأنشطة الإبداعية والتراثية والفعاليات القرائية والتعليمية التي تتوزع على مكتبات الإمارة وعدد من الوجهات الثقافية والمجتمعية فيها مستهدفة جمهوراً متنوعاً من مختلف الفئات العمرية لجميع أفراد العائلة من أطفال ويافعين وبالغين.

ويأتي هذا البرنامج المتكامل في إطار استراتيجية مكتبات الشارقة الرامية إلى توفير حاضنات معرفية مجتمعية تركز على تعزيز ثقافة القراءة وتوسيع آفاق التعلم التفاعلي وترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية مع التركيز على الهوية الوطنية والابتكار ودعم الروابط الأسرية.

ويشمل برامج مكتبات الشارقة في شهر مارس سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال من أبرزها فعالية "حكايات مرِحة: مغامرات دوبي وسمسمة" التي تُقام في الاول من مارس في مكتبة الذيد إضافة إلى فعالية "إنجازات اليوم وقادة الغد" التي تنظمها مكتبة وادي الحلو في 4 من مارس بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

كما تستضيف مكتبة دبا الحصن في 8 مارس فعالية "حارس العمارة الصغير" فيما تنظم مكتبة الشارقة في 10 مارس ورشة "علماء المستقبل"وتتواصل البرامج مع فعالية "تعلم وحرك بحكمة" في 12 مارس في مكتبة كلباء.

ويتضمن البرنامج فعالية "أنا رائد فضاء إماراتي" في مكتبة وادي الحلو في 17 مارس إضافة إلى فعالية "البيئة في يدي" في مكتبة الذيد في 24 مارس وفعالية "كنز الآيات" في 26 مارس في مكتبة خورفكان.

وتستهدف مكتبات الشارقة فئة الناشئة واليافعين ببرامج تنمّي التفكير والإبداع حيث تقام ورشة الكتابة "أين تسكن قصتي" التي تستضيفها مكتبة دبا الحصن في 17 مارس.

وتستضيف مكتبة كلباء سجايا فتيات الشارقة – فرع كلباء فعالية "قصص المانغا بنكهة إماراتية" في 25 مارس كما يتضمن البرنامج "نغمات بين الأرفف"ً في 26 مارس في مكتبة دبا الحصن.

كما يتضمن البرنامج جلسات نادي القراءة ومنها "أجوان" للكاتبة نورة النومان في 29 مارس في مكتبة وادي الحلو إلى جانب "حين يختارك القدر" للكاتبة فاطمة علي البلوشي في اليوم ذاته في مكتبة كلباء.

وتنظم مكتبة الذيد فعالية خارجية بعنوان "التيراريوم" في 30 مارس في حدائق الذيد - حديقة زعفران.

ويتضمن برنامج مارس مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية للبالغين حيث تنظم مكتبة الشارقة جلسة "رحلة الهوية والطموح" في الجامعة القاسمية في الاول من مارس لمناقشة كتاب "الطريق إلى الجبل" للكاتب إبراهيم مبارك كما يتضمن البرنامج "حلول بلمسة ذكية" في مكتبة كلباء العامة في 3 مارس.

وتنظم مكتبة خورفكان جلسة "اصنعي أثراً" في 9 مارس بمقر مركز سجايا – خورفكان، وتستضيف مكتبة وادي الحلو في 11 مارس فعالية "العلم نور وحروفنا حياة" الموجهة لكبار السن في حين تقام فعالية "الفن يصنع الفرق" في 12 مارس في مكتبة الذيد، كما تنظم مكتبة دبا الحصن جلسة "صفحات وصديقات" في 30 مارس في حديقة دبا الحصن العامة.

وتولي مكتبات الشارقة اهتماماً بالفعاليات الجامعة للأسرة والمجتمع حيث تُقام فعالية "رحلة القيم" المخصصة للجالية الهندية في مكتبة خورفكان في 3 مارس الساعة إضافة إلى فعالية "بيلاتس عائلي" باللغة الإنجليزية في 26 مارس في مكتبة الشارقة وفي اليوم ذاته تستضيف مكتبة خورفكان فعالية توقيع كتاب "الرزفة".

وتختتم مكتبات الشارقة برنامجها لشهر مارس بورشة مخصصة للأمهات تحت عنوان "قوتها عافيتها" تعقد في 31 مارس في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية احتفاءً باليوم العالمي للمرأة.

وتحرص مكتبات الشارقة على تنظيم برامج وفعاليات ثقافية ومعرفية تمتد على مدار العام تُصمَّم وفق احتياجات مختلف الفئات العمرية وتتنوع بين القرائية والتعليمية والإبداعية والمجتمعية بما يضمن استمرارية الأثر الثقافي وتعزيز علاقة المجتمع بالمكتبة باعتبارها فضاءً حيّاً للتعلّم والحوار وبناء القيم.