«دبي للثقافة» تطلق أكثر من 23 ورشة تفاعلية ضمن «مدارس الحياة» خلال رمضان

دبي في 24 فبراير/ وام / تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" تعزيز حضور مكتبات دبي العامة كمراكز نابضة بالحياة عبر مشروعها مدارس الحياة المنضوي تحت مظلة إستراتيجية جودة الحياة في دبي مقدمة باقة من الجلسات الملهمة والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية المهارات الحياتية والإبداعية والثقافية لكافة أفراد المجتمع وترسيخ قيم التفكير الإيجابي.

وتحت شعار رمضان شهر العطاء تطلق الهيئة خلال شهر مارس المقبل أكثر من 23 ورشة تفاعلية ضمن أندية نوعية تشمل الخط والكتاب والموسيقى والفنون الأدائية واللغات والتنمية الأسرية والصحة والتغذية وغيرها بما يمنح رواد المكتبات فرصة خوض تجارب تعليمية مبتكرة في أجواء رمضانية ملهمة.

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة الخط العربي ثلاثي الأبعاد إلى جانب مجموعة من ورش نادي الفن مثل حصالة النقود والهلال القماشي فيما تتعاون الهيئة مع مركز تشكيل لتقديم ورشة الخزف اليدوي وورشة التحريك بالصلصال لاستكشاف تقنيات الستوب موشن كما تحتضن ورشة كولاج بالخرز لتشجيع المشاركين على ابتكار أعمال فنية معاصرة.

وفي مركز كتبنا الثقافي تنظم ورشة فانوس من الصابون ضمن نادي الفن بينما تقدم مكتبة الراشدية ورشة فاصل كتاب بفن لف الورق وجلسة اللغة العربية في الحياة العطاء لغة كما تستضيف ورشة تحضير المعمول ضمن نادي الصحة والتغذية.

وتختتم الفعاليات بأنشطة نادي الموسيقى والفنون الأدائية التي تتضمن ورش كورال بالعربي احتفاء بأجواء العيد ويوم الأم بما يعزز روح المشاركة والإبداع في المجتمع.