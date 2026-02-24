مؤسسة حمدان بن راشد تعلن نتائج الدورة الـ8 من مسابقة "مبتكرون 2025"

دبي في 24 فبراير ، / وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الدورة الثامنة من مسابقة «مبتكرون 2025» التي جرت فعالياتها في مختبر فاب لاب الامارات التابع للمؤسسة.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: يعكس الإقبال المتزايد على مسابقة «مبتكرون» إدراكًا متناميًا لأهمية الابتكار كمسار عملي لتطوير الحلول وتحسين الأداء فالمسابقة توفر إطارًا تنافسيًا منظمًا يستند إلى معايير واضحة، ويتيح للمشاركين عرض مشاريعهم بصورة منهجية ترتكز على قابلية التنفيذ والقيمة المضافة.

وأضاف أن المسابقة شهدت هذا العام نموًا بنسبة 70% مقارنة بالدورة السابقة، مع مشاركة واسعة من طلبة الجامعات والموظفين، ما يعكس اتساع نطاق التفاعل مع المسابقة وتنامي الاهتمام بالمشاريع الابتكارية ذات البعد التطبيقي، وأن نتائج الدورة الثامنة تؤكد تنوع الخلفيات الأكاديمية والمهنية للمشاركين، وهو ما يعزز حضور الابتكار خارج الأطر التقليدية، ويؤشر إلى توسع قاعدة المهتمين بتطوير مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في معالجة تحديات واقعية.

وأسفرت النتائج عن فوز ثلاثة مشاريع رئيسية في الدورة الثامنة، شملت مشروع VocaBuddy من تقديم Erdzean Nathaniel Omalde وMary Jean Omalde، ومشروع Innovative Noise Monitoring Device الذي قدمه فريق مكوّن من نورة أحمد النعيمي، وأحمد محمد أحمد النعيمي، وحسين حاج شريف، ووضاح طلال الفاتح، إلى جانب مشروع AutoNurse من تقديم عبدالله أحمد محمد الحمادي وفاطمة رشيد عوض. كما مُنحت جائزتان تشجيعيتان لكل من مشروع BioBone Printer المقدم من فهد نمير صغير ومحمد يحيى المحاميد، ومشروع Terra-ping المقدم من محمد حمدان محمد، ومؤيد فضل المولى، و Aatish Shibu Nair، و Jedah Alaska Mariano.

وأشرفت لجنة تحكيم متخصصة ضمّت خبراء في مجالات الابتكار والتقنيات التطبيقية على تقييم المشاركات، وفق معايير ركزت على أصالة الفكرة، وقابليتها للتطبيق، وجدواها العملية.

وتنظم المسابقة ضمن مبادرات مختبر "فاب لاب الإمارات" ومقره مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والذي يُعد أول مختبر تعليمي شامل للابتكار في الدولة حاصل على عضوية منظمة الفاب لاب العالمية، ومعتمدًا وفق المعايير الدولية لمراكز الفاب لاب. ويعمل المختبر على توفير بيئة عملية تتيح الوصول إلى تقنيات التصنيع الرقمي والأدوات المتقدمة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية تسهم في تطوير المهارات التطبيقية وترسيخ ثقافة الابتكار.