"التنمية الأسرية" تهنئ 42 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان

أبوظبي في 24 فيراير/ وام / هنأت مؤسسة التنمية الأسرية نحو 42 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين المنتسبين لأندية "بركة الدار الاجتماعية" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز جودة حياتهم، وضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لهم.

وقامت المؤسسة من خلال فريق عمل "خدمة المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين" بالتواصل معهم وأجرت 2939 مكالمة هاتفية للاطمئنان على كبار المواطنين وتقديم التهاني لهم، بالإضافة إلى إرسال 40 ألف رسالة نصية تهنئة، وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل المستمر معهم، ومشاركتهم الأجواء الوجدانية والروحانية خلال المناسبات الدينية.

وتسعى المؤسسة إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لكبار المواطنين، وتعزز رفاهيتهم واستقرارهم، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال القادمة، كما تواصل المؤسسة تفعيل أنشطة أندية "بركة الدار الاجتماعية" على مدار العام، من خلال تنظيم عدد من المنتديات والفعاليات التفاعلية التي تستهدف كبار المواطنين وأسرهم، وتوفر بيئة داعمة تعزز مشاركتهم المجتمعية، وتثري تفاعلهم الثقافي والاجتماعي والرياضي.